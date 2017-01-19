«Шаньдун Лунэн» готов предложить Эшли Янгу зарплату в 5,3 миллиона фунтов в год

Английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может покинуть команду. В таком случае игрок переберется в чемпионат Китая.

По информации СМИ, руководство «Шаньдун Лунэн» планирует сделать «МЮ» официальное предложение по трансферу Янга в ближайшее время. Сумма предполагаемой сделки — 15 миллионов фунтов. Сам 31-летний футболист сможет получать до 5,3 миллионов фунтов в год.

В составе «красных дъяволов» Эшли выступает с 2011 года. В команде из Манчестера полузащитник становился чемпионом Англии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror