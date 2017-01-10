«Шальке» подписал лучшего бомбардира второй Бундеслиги

Форвард Гвидо Бургшталлер из «Нюрнберга» подписал контракт с «Шальке». Впереди у футболиста медицинский осмотр, после чего стороны подпишут контракт.
В нынешнем сезоне австрийский бомбардир сыграл во второй Бундеслиге 16 матчей, в которых забил 14 голов. Это лучший показатель в лиге.
По неофициальной информации, австриец подпишет контракт, рассчитанный до 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Шальке» может расстаться со своим полузащитником Максом Майером, которого очень хочет заполучить «Тоттенхэм».
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Фото: Global Look Press
Источник: ФК «Шальке»
Источник: ФК «Шальке»
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