«Шальке» подписал лучшего бомбардира второй Бундеслиги



Форвард Гвидо Бургшталлер из «Нюрнберга» подписал контракт с «Шальке». Впереди у футболиста медицинский осмотр, после чего стороны подпишут контракт.

В нынешнем сезоне австрийский бомбардир сыграл во второй Бундеслиге 16 матчей, в которых забил 14 голов. Это лучший показатель в лиге.

По неофициальной информации, австриец подпишет контракт, рассчитанный до 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Шальке» может расстаться со своим полузащитником Максом Майером, которого очень хочет заполучить «Тоттенхэм».

Все состоявшиеся зимние трансферы смотрите в дайджесте еженедельника «Футбол»



Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Шальке» Global Look Press