Хавбек «Челси» попал в сферу интересов «Атлетико». Диего Симеоне лично заинтересован в переходе испанца.

Сеск Фабрегас может перейти в «Атлетико» в летнее трансферное окно. Однако мадридский клуб не сможет приобрести полузащитника в течение этого года, так как осенью ФИФА наложила на «Атлетико» трансферный бан. Отметим, что испанец рассчитывает покинуть Лондон в ближайшее время, так как главный тренер Антонио Конте не часто привлекает его к основному составу команды.

Сообщается, что испанский клуб грядущим летом попытается взять 30-летнего футболиста в аренду. В «Атлетико» надеются, что Фабрегас выразит желание возобновить выступление в чемпионате Испании, так как не пользуется большим доверием наставника лондонцев Антонио Конте.

Фабрегас принял участие в 22 матчах в АПЛ, выйдя на поле в основном составе в 9 играх. Он отметился 4 голами и 7 результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: eurosport