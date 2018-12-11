Серж Орье: «Перенос места проведения Кубка Африки — позорное и глупое решение»

Ивуариец высказал свое мнение по поводу смены страны-организатора КА-2021. Он считает, что его страна не заслужила такого отношения.

Защитник английского «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Кот’д-Ивуара Серж Орье раскритиковал решение Африканской конфедерации футбола лишить его страну права организовать Кубок Африки в 2021 году. Это право передали Камеруну, которому не разрешили проводить турнир в 2019 году, так как страна не успевает достроить все арены. Кот-д’Ивуар в итоге проведет Кубок Африки в 2023 году.

Чиновники обеспокоены и сепаратистскими волнениями на юго-западе и северо-западе Камеруна. Кроме того, Камерун, являющийся действующим победителем турнира, лишен права защитить свой титул, завоеванный в 2017 году.

«Я в шоке, вообще не понимаю причин такого решения. Здесь какие-то происки политиков. Это позорное и глупое решение. Мы все желали, чтобы Кубок Африки в 2021 году прошtл в нашей стране», — заявил Орье.

Фото: Global Look Press

Источник: AFP