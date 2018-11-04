Серхио Рамос в матче с «Вальядолидом» издевательски пробил пенальти

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос издевательски реализовал пенальти в матче 11-го тура испанской Ла Лиги против «Вальядолида». Его гол помог «сливочным» прервать пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате.

Гости весь матч сдерживали нападение «королевского клуба», но в концовке игры все же допустили несколько результативных ошибок. Сначала свой дебютный гол за «Реал» забил 18-летний нападающий Винисиус Жуниор, чей удар срикошетил от защитника. А затем Карим Бензема заработал пенальти.

Штатный пенальтист мадридцев Серхио Рамос ударом Паненки закрепил преимущество своей команды. Для капитана «сливочных» это третий гол в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, каждый из которых он забивал с 11-метровой отметки.

Это первая победа «Реала» в чемпионате за последние шесть туров. После нее они обошли в таблице «Вальядолид», набрав 17 баллов, и перед воскресными матчами Ла Лиги вошли в еврокубковую зону. Однако отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 7 очков. «Вальядолид» занимает восьмую строчку с 16 очками в активе.

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 3 ноября вел видеотрансляцию этого матча.

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Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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