Серхио Рамос: «Сборная Испании как будто на похоронах, а не на чемпионате мира»

Футболист сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал отставку главного тренера Хулена Лопетеги. Для испанского защитника это будет первый чемпионат мира, где он будет капитаном национальной команды.

«Такое ощущение, что мы как будто на похоронах, но на самом деле мы на чемпионате мира – это прекрасное событие. Нам нужно как можно скорее двигаться вперед. Хулен Лопетеги был частью нашей команды, он помог нам пройти квалификацию. Но я думаю, что сборная Испании важнее личных интересов. Я, как капитан, был проинформирован об этой ситуации, но решения принимают совсем другие люди.

Нам не следует больше концентрироваться на этом. Скоро играть с чемпионами Европы, и чем раньше мы забудем все произошедшее, тем лучше для нас. Я приехал на ЧМ-2018 с мечтой. Это первый турнир, где я буду капитаном сборной. Поведу за собой мою страну, мою команду. Это гораздо важнее», – сказал Рамос.

51-летний Лопетеги был уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ-2018 из-за того, что вместе с «Реалом» объявил о заключении контракта. За два года при Лопетеги испанцы провели 20 матчей и не потерпели ни одного поражения (14 побед, 6 ничьих). На время турнира команду возглавил Фернандо Йерро.

Напомним, что сегодня сборная Испании сыграет со сборной Португалией на стадионе «Фишт».

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror