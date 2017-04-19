Серхио Рамос: «Реакция Пике на судейство? Пусть пересмотрит их матч с «ПСЖ»

Карло Анчелотти, Зинедин Зидан, Карл-Хайнц Румменигге, Артуро Видаль, Жерар Пике и Серхио Рамос прокомментировали ответную встреча «Реала» и «Баварии» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Также многие обрушились с критикой в адрес арбитра.

«Судьи выступили хуже нас. Я действительно горжусь командой, мы старались, но были наказаны арбитром. Все бывает, ошибки случаются, но нельзя допускать такую серию ошибок. Надеюсь, что в будущем арбитрам будет помогать ТВ, что будет использоваться видео. Такого не должно происходить на таком высоком уровне. Все-таки это четвертьфинал, надо назначать судью… даже не знаю… более классного. Или иметь возможность посмотреть видео. Но я не хочу сказать, что мы проиграли только из-за этого арбитра.

Не думаю, что у «Реала» есть какое-то влияние на арбитров. Просто они сегодня ошиблись. Я никогда не был сторонником внедрения видеотехнологий в футболе, но теперь должен признать: они нужны. Решать судьбу выхода в полуфинал Лиги чемпионов так нельзя. Я разговаривал с Зиданом после матча, и он согласился со мной, что арбитры отработали плохо», – заявил Анчелотти.

«Думаю, что это был самый трудный матч за все время моей работы в «Реале». «Бавария» оказывала на нас давление, но мы справились и сохранили спокойствие. Были моменты, когда мы могли забить, но не делали этого. Никто не застрахован от неправильных действий, и соперники воспользовались нашими ошибками. Мы говорили о судействе с Анчелотти, он был недоволен. Я с вами обсуждать работу арбитров не буду. У них тяжелая работа», – прокомментировал игру Зидан.

«Это был невероятно эмоциональный спектакль. Обеим командам большой комплимент. Наша команда отдала все силы, не стоит забывать, что некоторые игроки были немного травмированы. Снимаю шляпу перед Хуммельсом, Левандовски и Нойером. К сожалению, судья сильно повлиял на ход матча. Удаление Видаля оказалось для нас смертельным. Но тот, кто сегодня упрекает нашу команду, думает неправильно. Это была суперигра», – сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

«Когда «Реал» испугался, началось шоу арбитра. В Лиге чемпионов такого грабежа быть не должно. Мы ощутили это сполна, и у нас есть вопросы. Мы хотели пройти дальше, и нас сильно раздражает то, что судьбу матча такого уровня решил судья. Он наделал кучу ошибок и выбил нас из Лиги чемпионов. Когда вас так унижают, с этим очень трудно смириться. Это очень сильно злит», – заявил Видаль.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победного гола «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии» (4:2, по сумме двух матчей – 6:3) опубликовал твит, состоящий только из многоточия. Таким образом Пике, вероятнее всего, прокомментировал судейство: во втором тайме с поля был удален полузащитник мюнхенцев Артуро Видаль, а в дополнительное время судьи засчитали гол Криштиану Роналду, забитый из офсайда.

«Еще рано говорить о финале – мы только вышли в полуфинал, но понятно, что мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Мы очень рады, что выбили «Баварию», одного из главных конкурентов. 100 матчей в Лиге чемпионов – красивая цифра. Надеюсь, буду играть за «Реал» еще много лет, до тех пор, пока буду получать удовольствие от футбола. Реакция Пике? Пусть он пересмотрит матч с «ПСЖ». Может быть, он изменит мнение об арбитрах. Давайте дождемся ответного матча «Барселоны» и посмотрим, что случится с «Ювентусом». А так – я не против внедрения видеотехнологий», – ответил Серхио Рамос.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca