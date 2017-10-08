Серхио Рамос продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

Защитник «Реала» Серхио Рамос договорился с клубом о новом контракте. Соглашение будет продлено в ближайшее время.

Капитан мадридцев подпишет новое соглашение в ближайшее время.

Срок контракта будет рассчитан до 2021 года.

Отмечается, что Рамос присоединится к Криштиану Роналду и Гарету Бэйлу в списке самых высокооплачиваемых игроков «Реала».

Официальное сообщение о продлении контракта с Рамосом ожидается в ближайшие дни. В активе защитника более 500 матчей в составе «сливочных».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca