Серхио Рамос продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

Автор: Евгений Морозов 0

Серхио Рамос

Защитник «Реала» Серхио Рамос договорился с клубом о новом контракте. Соглашение будет продлено в ближайшее время.

Капитан мадридцев подпишет новое соглашение в ближайшее время.

Срок контракта будет рассчитан до 2021 года.

Отмечается, что Рамос присоединится к Криштиану Роналду и Гарету Бэйлу в списке самых высокооплачиваемых игроков «Реала».

Официальное сообщение о продлении контракта с Рамосом ожидается в ближайшие дни. В активе защитника более 500 матчей в составе «сливочных».

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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