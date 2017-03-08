Серхио Рамос пожелал «Барселоне» вылететь из Лиги чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал, за счет чего ему будет лучше спаться. Капитан «сливочных» желает, чтобы «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов.

«Я буду спать спокойнее, если «Барселона» проиграет и не выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. В этом случае я буду более, чем доволен», — заявил Серхио Рамос.

Напомним, команда Луиса Энрике в первом матче 1/8 финала турнира проиграла «ПСЖ» на выезде с крупным счетом 0:4.

Ответная игра между сине-гранатовыми и парижским клубом состоится 8 марта.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca Global Look Press