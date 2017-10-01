Серхио Бускетс о матче без зрителей: «Это было очень странно. Мне не понравилось»

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс передал впечатления от матча с «Лас-Пальмасом» (3:0). Игра прошла при пустых трибунах вследствие событий вокруг референдума о независимости Каталонии.

«Играть в такой обстановке было очень странно. Сегодняшние события повлияли на матч. Очень странно и необычно, мне это совершенно не понравилось.

Если говорить о спортивной составляющей, то мы очень рады, что вновь победили. Первый тайм получился довольно плохим, второй – гораздо лучше», – сказал футболист.

В Каталонии проходит референдум по вопросу отделения от Испании. На улицах случились столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.

Фото: Global Look Press

Источник: El Chiringuito TV