Серхио Агуэро может вернуться в «Атлетико»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может стать игроком «Атлетико». Испанский клуб работает над поиском замены Антуану Гризманну, который летом может уйти в «Барселону».

Мадридский клуб связывался с представителями 29-летнего аргентинского нападающего, чтобы обсудить трансфер.

Сторона Агуэро не отклонила предложение, но переговоры продолжатся после чемпионата мира, поскольку Серхио сфокусирован на успешном выступлении со сборной Аргентины на ЧМ-2018.

Напомним, Серхио Агуэро выступал за «Атлетико» с 2006 по 2011 год.