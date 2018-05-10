Серхио Агуэро может вернуться в «Атлетико»

Автор: Михаил Серебряков 0

Sergio Agüero

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может стать игроком «Атлетико». Испанский клуб работает над поиском замены Антуану Гризманну, который летом может уйти в «Барселону». 

Мадридский клуб связывался с представителями 29-летнего аргентинского нападающего, чтобы обсудить трансфер.

Сторона Агуэро не отклонила предложение, но переговоры продолжатся после чемпионата мира, поскольку Серхио сфокусирован на успешном выступлении со сборной Аргентины на ЧМ-2018.

Напомним, Серхио Агуэро выступал за «Атлетико» с 2006 по 2011 год.

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