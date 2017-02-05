Серхио Агуэро может перейти в «Челси»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Агуэро

Серхио Агуэро недоволен своим положением в клубе. «Челси» может приобрести аргентинского форварда.

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро недоволен своим положением в клубе. Форварду не нравится, что из-за хорошей игры Габриэля Жезуса он оказался на скамейке запасных.

По сообщениям британских СМИ, аргентинец намеревается уйти из клуба ближайшим летом, если его положение не изменится. «Челси» готов воспользоваться ситуацией, так как нуждается в замене Диего Косты, и намерен заплатить 65 миллионов евро.

После яркого дебюта Габриэля Жезуса Агуэро дважды подряд не попал в стартовый состав.

В этом сезоне Серхио Агуэро забил 18 голов в 25 матчах сезона во всех турнирах.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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Вадим Павлов

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