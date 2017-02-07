Серхио Агуэро может перейти в «Барселону» или «Реал»

Аргентинский нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Ла Лиге. В приобретении футболиста заинтересованы два испанских гранда.

По сообщениям СМИ, руководства «Реала» и «Барселоны» планируют выкупить Агуэро у манкунианцев. Трансфер может состояться в летнее трансферное окно. Каталонцы готовы приобрести Серхио для того, чтобы он играл в связке со своим соотечественником Леонелем Месси. А «сливочные» пытаются купить 28-летнего аргентинца на протяжении нескольких сезонов. О сумме возможной сделки ничего не сообщается.

По приходу в «МС» главного тренера Хосепа Гвардиолы Агуэро потерял место в основном составе. За текущий сезон форвард сыграл за «горожан» 18 матчей и забил 11 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca