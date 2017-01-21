Сергей Ткачев останется в «Крыльях Советов» до конца сезона

ЦСКА пока не собирается возвращать Сергея Ткачева, который находится в аренде в «Крыльях Советов». Об этом сообщил агент игрока Владимир Дейнека.

«Ткачев останется в «Крыльях» до конца арендного соглашения. Мы разговаривали с руководством ЦСКА и совместно приняли такое решение. В будущем, насколько мне известно, Гончаренко рассчитывает на полузащитника», — заявил Дейнека.

Ткачев провел 12 матчей в текущем сезоне РФПЛ. Полузащитник сумел отметиться двумя забитыми мячами.

Самарский клуб, благодаря последним победам, сумел выбраться из зоны вылета. После первой части чемпионата «Крылья» занимают 12-ю строчку с 15-ю очками.

Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: РИА Новости

Источник: ТАСС