Сергей Ткачев останется в «Крыльях Советов» до конца сезона

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Сергей Ткачев

ЦСКА пока не собирается возвращать Сергея Ткачева, который находится в аренде в «Крыльях Советов». Об этом сообщил агент игрока Владимир Дейнека.

«Ткачев останется в «Крыльях» до конца арендного соглашения. Мы разговаривали с руководством ЦСКА и совместно приняли такое решение. В будущем, насколько мне известно, Гончаренко рассчитывает на полузащитника», — заявил Дейнека.

Ткачев провел 12 матчей в текущем сезоне РФПЛ. Полузащитник сумел отметиться двумя забитыми мячами.

Самарский клуб, благодаря последним победам, сумел выбраться из зоны вылета. После первой части чемпионата «Крылья» занимают 12-ю строчку с 15-ю очками.

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Фото: РИА Новости
Источник: ТАСС

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Никита Пронин

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