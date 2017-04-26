Сергей Шнуров: «На «Открытие Арене» спою несколько песен о «Зените»

Фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о предстоящем московском концерте. Выступление состоится 13 июля на стадионе столичного «Спартака» — «Открытие Арене».

«Наш юбилей пройдет на домашнем стадионе «Спартака». Спою ли на нем песню про «Зенит»? Конечно, пять песен точно будут про клуб и команду из Питера», — заявил музыкант.

Напомним, Шнуров — коренной петербуржец. За сине-бело-голубых лидер «Ленинграда» болеет до эры клуба и «Газпрома».

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.ком