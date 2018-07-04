Сергей Семак: «Зениту» нужно бороться за чемпионство и путевку в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак был назначен на пост в конце мая. Российский специалист рассказал о задачах команды на сезон.

«Когда мы вернемся со сборов, сядем с Сергеем Александровичем и будем решать. Первый сбор ушел на знакомство с командой, теперь понимание есть, и нужно выработать стратегию – как мы будем двигаться, на каком рынке работать, или вовсе не станем проводить активной кампании, что тоже не исключено.

Но задачи в любом случае самые высокие. Нам нужно бороться за чемпионство и путевку в Лигу чемпионов. Клуб должен быть там. Если говорить о чемпионате, то я не считаю, что «Зенит» сильнее других кандидатов на титул, но и не слабее точно.

Как быстро получится разобраться с трансферами и другими вещами – пока вопрос. Здесь на ситуацию влияет много факторов. Но задачи мы в любом случае ставим максимальные», — сказал Семак.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт день за днем»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»