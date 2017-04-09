Сергей Семак: «Спартак» — лидер, у них одна из сильнейших атакующих линий в РФПЛ»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился мнением о «Спартаке», с которым его команде предстоит сыграть в 22-м туре РФПЛ. Российский специалист похвалил атакующую линию красно-белых.

«Конечно, мы смотрели игры «Спартака». Это лидер нашего чемпионата. Чем больше команд будет вести борьбу за чемпионство, тем интереснее будет чемпионат. У нас свои задачи, у «Спартака» — свои. У команд, которые преследуют «Спартак», тоже есть свои задачи. Нам нужно побеждать. Всем нужно побеждать. Но победитель, как правило, один.

«Спартак» обладает одной из сильнейших, если не самой сильной атакующей линией в нашем чемпионате. Постараемся минимизировать риски и сыграть правильно против атакующих построений «Спартака», — сказал Семак.

Матч «Уфа» — «Спартак» начнется 9 апреля в Уфе на стадионе «Нефтяник» в 14:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: «Уфа-ТВ»