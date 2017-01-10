Сергей Самодин стал игроком «Енисея»

Футбольный клуб «Енисей» заключил контракт с форвардом «Томи» Сергеем Самодиным. Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до мая 2018 года.

Самодин – воспитанник ставропольского футбола. Долгое время он играл за московский ЦСКА, украинские «Днепр», «Кривбасс» и «Черноморец». В январе 2014 футболист подписал контракт с саранской «Мордовией», за которую выступал в Премьер-Лиге.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги-2016/2017 Сергей провел 12 матчей, в которых отличился одним голом и голевой передачей.

Фото: Официальный сайт РФПЛ

Источник: Официальный сайт «Енисея»