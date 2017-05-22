Сергей Прядкин: «Клубы выступили с предложением обсудить вопрос о возможном изменении лимита на легионеров»

Клубы РФПЛ выступили с предложением, чтобы в таблице при равном количестве очков, в первую очередь учитывались очные встречи. Об этом заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

«Клубы задавали вопросы, связанные с подсчетом итоговой турнирной таблицы. «Краснодар» выступил с предложением, чтобы вышестоящий клуб при равенстве очков определялся по очным матчам, а не количеству побед. Клубы это поддержали, и мы вынесем это на исполком Российского футбольного союза.

Кроме того, клубы выступили с предложением обсудить вопрос о возможном изменении лимита на легионеров на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза. Сейчас в РФПЛ действует лимит 6+5.

Я успокоил клубы на случай, если что-то будет происходить с лимитом на легионеров. Если будут изменения, они хотели бы заранее знать, чтобы эффективно распорядиться своими иностранными игроками, освободить зарплатную ведомость. Но пока таких предпосылок нет, вы знаете, что лимит утверждён и до 2018 года его трогать не будут. Учитывая, что остался один сезон, задают вопросы, чтобы как-то, может, на исполкоме это обсудили», — заявил Прядкин.

В Лигу чемпионов на следующий сезон прошли «Спартак» и ЦСКА. Армейцы начнут европейскую кампанию с квалификации. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» будут выстпуать в Лиге Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС