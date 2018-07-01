Сергей Игнашевич – самый возрастной автор автогола в истории ЧМ

Сборные Испании и России проводят матч 1/8 финала чемпионата мира – 2018. Встреча в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Лужники».

На 11-й минуте защитник сборной России Сергей Игнашевич в борьбе с защитником испанской команды Серхио Рамосом провёл мяч в собственные ворота.

Таким образом, российский футболист стал самым возрастным автором автогола в истории матчей чемпионата мира. Сегодня, 1 июля, возраст Игнашевича составляет 38 лет и 352 дня.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»