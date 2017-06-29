Сергей Фурсенко: «В «Зените» футболистам введут ограничение на использование соцсетей»

Автор: Дмитрий Темников 0

Сергей Фурсенко

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил об изменениях в команде. Функционер рассказал о любопытном нововведении в штабе клуба.

«Мы составили документ, состоящий из трех частей. Там представлена идеологическая составляющая, непосредственно правила и часть, посвящённая штрафам. Не стал бы называть его именно кодексом чести. Скорее это некий свод принципов и правил футбольного клуба. Есть командные мероприятия, которые ведёт главный тренер и менеджмент клуба.

Естественно, в эти моменты запрещено пользоваться электронными устройствами. Такого рода запрет в правилах существует. Что касается социальных сетей, то в правилах есть пункт, который регламентирует эту сферу», — заявил Фурсенко.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС

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