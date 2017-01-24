Сердар Таски восстановится от травмы в марте

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Сердар Таски

Турецкий защитник московского «Спартака» Сердар Таски вернется в общую группу команды лишь весной. Об этом сообщают в медицинском департаменте клуба.

«В начале декабря Таски получил травму коленного сустава. Нам удалось обойтись без операции, хотя травма у Сердара была достаточно серьезной. Выбрали консервативное лечение — восстановиться без хирургических вмешательств. Ожидаем теперь Таски в общей группе только весной. Будет ли он здоров перед первыми матчами чемпионата? Пока неизвестно», — заявили в пресс-службе красно-белых.

29-летний защитник получил повреждение в последнем матче перед зимней паузой. Игра проходила с казанским «Рубином», победу со счетом 2:1 одержали москвичи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

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