Сердар Таски скоро может стать игроком «Саутгемптона»

Защитник «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в «Саутгемптоне». Об этом сообщают британские СМИ.

По информации издания, английский клуб внимательно изучает несколько вариантов замены Вирджилу ван Дейку, который получил травму и выбыл из строя примерно на три месяца. Среди вариантов Фил Джагелка из «Эвертона», Мамаду Сако из «Ливерпуля» и Таски.

В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Сердар провел в составе «Спартака» восемь игр (семь в основном составе) и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail