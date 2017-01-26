Сердар Таски скоро может стать игроком «Саутгемптона»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Таски

Защитник «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в «Саутгемптоне». Об этом сообщают британские СМИ.

По информации издания, английский клуб внимательно изучает несколько вариантов замены Вирджилу ван Дейку, который получил травму и выбыл из строя примерно на три месяца. Среди вариантов Фил Джагелка из «Эвертона», Мамаду Сако из «Ливерпуля» и Таски.

В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Сердар провел в составе «Спартака» восемь игр (семь в основном составе) и забил один гол.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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