Сердар Таски: «Почему не ушел из «Спартака»? Я рассчитываю стать чемпионом России»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Сердар Таски

Турецкий защитник московского «Спартака» Сердар Таски поговорил о своей команде. Игрок назвал истинную причину несостоявшегося перехода в другой клуб.

«Зимой запросы в клуб и предложения по преходу действительно поступали. Но для себя решил сразу: хочу остаться. Главная причина этого решения — возможное чемпионство с командой. В этом году мы кау никогда близки к трофею.

Если нам это удастся, готов пойти с Боккетти наперегонки! Он – к себе в Италию, я – к себе в Германию. Заодно и посмотрим, кто быстрее ходит», — заявил 29-летний турок.

За текущий сезон Сердар сыграл в общей сложности 68 минут. В проведенное на поле время защитник не отметился голевыми действиями.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс

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