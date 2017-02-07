Сердар Азмун предпочел испанским и английским клубам «Ростов»

Иранский форвард «Ростова» Сердар Азмун зимой получал предложения из Англии и Испании, но предпочел остаться в России. Об этом рассказал представитель футболиста Мехди Хагитали.

Ранее СМИ сообщали о предметном интересе к Азмуну со стороны английского «Ливерпуля» и испанского «Вильярреала».

«Зимой у Сердара были предложения из Англии и Испании. Но мы приняли решение остаться в «Ростове». Что будет летом, сказать сложно — будем смотреть по ситуации. Но сейчас все мысли Сердара связаны с его нынешним клубом», — сказал Хагитали.

В нынешнем сезоне Азмун забил за «Ростов» два мяча в 14 матчах чемпионата России и четыре в 10 играх Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт