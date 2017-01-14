Сэр Алекс Фергюсон, Жозе Моуриньо и Валерий Лобановский попали в топ-10 тренеров по версии УЕФА

Пресс-служба УЕФА выбрала десять лучших тренеров, работавших во времена существования организации. В данный топ попал и представитель советского футбола — Валерий Лобановский.

В топ-10 тренеров попали: Брайан Клаф из Англии, добившийся коллосальных успехов с не самыми сильными клубами — «Дерби Каунти» и «Ноттингем Форест».

Йохан Кройф из Голландии, выигравший множество троееф в качестве тренера «Аякса» и «Барселоны».

Висенте Дель Боске из Испании, руководивший звездным «Реалом» в начале 2000-х и сделавший сборную Испании мировым гегемоном.

Алекс Фергюсон из Шотландии, прверативший «Манчестер Юнайтед» в один из величайших клубов мира.

Эленио Эррера, француз аргентинского происхождения, основатель тактической схемы катеначчо, основанной на схеме «Болт» с перевесом в сторону обороны и на множественных тактических фолах, один из самых титулованных тренеров в истории футбола.

Удо Латтек из Германии, выигравший множество троефеев в родной стране и заявивший о немецком футболе на всю Европу.

Валерий Лобановский (СССР/Украина), многолетний наставник киевского «Динамо», выигравший с киевлянами неимоверное количество наград, в том числе дважды Кубок обладателей Кубков.

Нидерландский специалист Ринус Михелс, являющийся изобретателем тотального футбола, известный по тренерской работе с клубами «Аякс», «Барселона» и сборной Нидерландов.

Португалей Жозе Моуринью, которого многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, да и сам португалец придерживается такого же мнения о себе. Имеет множество как командных, так и личных наград в качестве тренера.

Арриго Сакки из Италии, сделавший тот самый легендарный «Милан» конца 1980-х — начала 1990-х.

Фото: Global Look Press

Источник: UEFA.com