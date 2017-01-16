«Сент-Этьен» обратится в ФИФА по поводу трансфера Йоана Молло

Руководство «Сент-Этьена», за который ранее выступал новичок «Зенита» Йоан Молло, недовольно суммой трансфера футболиста из «Крыльев Советов» в питерскую команду. Представители французской команды также намерены обратиться в ФИФА с просьбой провести расследование.

Президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер выступил с заявлением, что клуб обладает информацией, в соответствии с которой сумма трансфера Молло в «Зенит» равна не 500 тысяч евро, а 3,2 миллиона. Следовательно, согласно условиям соглашения с самарцами, по которым французский клуб в случае перепродажи 27-летнего полузащитника должен получить 50% от суммы трансфера, выручка «Сент-Этьена» от этой сделки должна составлять не меньше 1,6 миллиона евро.

По мнению Ролана Ромейера, подобный прецедент стоит того, чтобы ФИФА занялась его расследованием.

Стоит отметить, что исходя из данных, предоставленных авторитетным интернет-порталом transfermarkt.de, трансферная стоимость Йоана Молло оценивается в 3,5 миллиона евро.

Напомним, что 10 января было объявлено о переходе французского полузащитника «Крыльев Советов» в питерский «Зенит». Сумма сделки, по словам представителей «сине-бело-голубых», составила 500 тысяч евро.

Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: Global Look Press

Источник: But Football Club