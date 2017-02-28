Семен Андреев: «Со Слуцким сложно связаться, но мы доведем дело до конца»

Комитет по этике РФС пока не может связаться с тренером Леонидом Слуцким. Об этом сообщил глава комитета Семен Андреев.

Комитет 15 февраля рекомендовал бывшему главному тренеру ЦСКА и сборной России публично извиниться перед российскими арбитрами за неэтичные высказывания в их адрес.

«Стараемся со Слуцким связаться и побеседовать. Предварительно наш ответственный секретарь с ним общался, и он в принципе готов был принять все санкции, которые мы можем на него наложить. В общем, работаем по этому вопросу, но с ним сложно связаться — он, видимо, отключает телефоны. Но я держу ситуацию под контролем, и мы будем стараться довести свое решение до конца», — заявил Андреев.

Напомним, что Леонид Слуцкий высказался в сторону российских арбитров в весьма странной форме.

«В принципе, если человек арбитр, его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия. Это же дисквалификация, наказание. Надо как-то отводить душу в другом месте. Можно грушу помолотить. Арбитров лучше не надо», — сказал Слуцкий.

Арбитры сочли это за оскорбление и написали официальное письмо с жалобой президенту РФС Виталию Мутко.

Фото: официальный сайт ЦСКА

Источник: официальный сайт ЦСКА