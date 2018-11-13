Семь игроков детской футбольной команды погибло в результате аварии в Перу

В Южной Америке произошла страшная авария. Полиция начала расследование происшествия.

В Перу автобус с детской футбольной командой сошел с дороги и упал в пропасть.

Трагедия произошла на севере Перу, недалеко от города Чачапояс. Детская команда добиралась на автобусе на региональный турнир. В результате падения автобуса погибли семь игроков, еще 11 юных футболистов получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Двое подростков были выписаны, а остальные на данный момент находятся в больнице под присмотром медиков. Сообщается, что полиция занимается расследованием произошедшей в Перу аварии.

Стоит отметить, что «Реал Мадрид», узнав о произошедшей трагедии, выразил соболезнования семьям погибших детей и пожелал выздоровления игрокам, получившим травмы в результате аварии.

Фото: пресс-служба El Nacional

Источник: El Nacional