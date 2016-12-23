Сэм Эллардайс возглавил «Кристал Пэлас»

«Стекольщики» недолго искали замену Алану Пардью. Сэм Эллардайс принял команду на следующий день после увольнения предшественника.

Соглашение подписано на два с половиной года. Для 62-летнего Эллардайса «Кристал Пэлас» стал уже шестым клубом АПЛ в тренерской карьере. В его трудовой книжке значатся «Болтон», «Ньюкасл», «Блэкберн», «Вест Хэм » и «Сандерленд». В июле 2016 года Эллардайс был назначен тренером сборной Англии, но менее чем через два месяца был уволен из-за коррупционного скандала.

«Кристал Пэлас» после17-ти туров идет на 17-м месте в одном очке от зоны вылета. За последние 10 матчей команда набрала всего 4 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Кристал Пэлас»