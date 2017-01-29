«Селтик» побил свой 50-летний рекорд по серии домашних матчей без поражений

В матче 22-го тура чемпионата Шотландии «Селтик» на своем поле разгромил «Хартс». Таким образом, «кельты» продлили серию домашних матчей без поражений в местных турнирах до 27 игр, побив собственный рекорд 1967 года.

В сезоне-1966/67 «Селтик» не проигрывал 26 домашних матчей под руководством легендарного Джока Стейна, с которым клуб в том сезоне выиграл все возможные турниры: Кубок европейских чемпионов, чемпионат и Кубок Шотландии, а также Кубок шотландской лиги.

В нынешнем сезоне после 22 туров «Селтик» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии, опережая «Рейнджерс» на 22 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Селтик»