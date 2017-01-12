«Селтик» и «Краснодар» договорились о трансфере ивуарийского полузащитника Эбуэ Куасси

Полузащитник Эбуэ Куасси переезжает в Шотландию. Многократный чемпион этой страны «Селтик» из Глазго согласовал с «Краснодаром» трансфер 19-летнего ивуарийца.

Жюль Крист Эбуэ Куасси с лета 2014 года занимался в Академии ФК «Краснодар». В декабре 2015-го по достижении 18-летнего возраста он подписал с черно-зелеными полноценный профессиональный контракт, вскоре после чего был переведен в главную команду клуба.

За трансфер молодого полузащитника «быки» получат 3,5 миллиона евро.

Ранее Брендан Рджерс, главный тренер чемпионов Шотландии, заявил: «Эбуэ может играть за основной состав уже сейчас, ему просто нужно немного времени, чтобы адаптироваться. Но я покупаю его, как человека, который сразу попадет в первую команду и будет играть. Во-первых, он играет с высокой интенсивностью, он агрессивен, он хорош в прессинге и здорово подкован тактически для молодого игрока. Кроме того, Куасси обладает серьезной техникой и у него есть большой потенциал для улучшения».

В активе Эбуэ Куасси 19 официальных матчей в составе «горожан», 1 забитый мяч и 2 результативных передачи. Также ивуариец отметился 6 предупреждениями и 1 удалением.

Фото: официальный сайт «Краснодара»

Источник: официальный сайт «Краснодара» официальный сайт «Краснодара»