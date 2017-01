«Сельта» выбила мадридский «Реал» из Кубка Испании во второй раз в истории

«Сельта» прошла мадридский «Реал» в четвертьфинале Кубка Испании. Клуб сделал это во второй раз в истории турнира.

Вчера на домашнем стадионе «Сельта» сыграла вничью с «Реалом» (2:2) и прошла в полуфинал Кубка Короля. Первый матч клуб из Виго выиграл на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:2.

«Сельта» уже во второй раз в истории выбивает мадридский клуб из Кубка Испании. Впервые это произошло в 1941 году.

76 — Celta have knocked out Real Madrid in Spanish Cup for the second time ever, first since 1941, 76 years ago. Rianxeira. pic.twitter.com/ZcfSovlTr5

