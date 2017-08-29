«Сельта» объявила о переходе Эмре Мора из дортмундской «Боруссии»

Турецкий нападающий Эмре Мор перешел из дортмундской «Боруссии» в «Сельту». Испанский клуб официально объявил о переходе 20-летнего форварда, с которым подписан пятилетний контракт.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, как сообщалось ранее в СМИ, сумма трансфера оценивается в € 13 млн.

В составе немецкой команды Эмре Мор провел 19 матчей, в которых забил один гол и сделал три голевых передачи.

В середине августа сообщалось, что интерес к нападающему, выступавшему за «Боруссию» один год, проявляет «Зенит».

Фото: Global Look Press

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