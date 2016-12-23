Сегодня ПСЖ должен объявить о покупке Юлиана Дракслера

Сегодня были проведены финальные переговоры между руководством ПСЖ и представителями футболиста. Ожидается, что вечером будет принято окончательное решение.

Предполагаемая сумма трансфера оценивается в 38 млн фунтов, еще 3 миллиона футболист может заработать в виде бонусов от выступлений.

23-летний полузащитник ранее не играл за пределами Германии. В его послужном списке — 119 матчей за «Шальке» и один сезон в «Вольфсбурге». Футболист заявил о желании сменить клуб еще летом, но был оштрафован.

Помимо ПСЖ, интерес в покупке Дракслера выражали «Арсенал» и «Севилья».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports