Сегодня Александр Самедов может стать игроком «Спартака»

Сегодня может решиться судьба полузащитника «Локомотива» Александра Самедова. Игрок готов оплатить четверть своих отступных за переход в «Спартак».

Главной проблемой в вопросе перехода игрока в «Спартак» стала сумма отступных, которая была прописана в контракте Самедова. Сообщалось, что за переход 32-летнего полузащитника «Спартаку» нужно заплатить «Локомотиву» 5 млн. евро. В руководстве красно-белых посчитали эту цену завышенной, и клубы начали переговоры о снижении отступных.

«В пятницу Александр Самедов и его представители должны встретиться с руководством «Локомотива», — сообщил источник из окружения футболиста. — В ходе переговоров стороны должны будут уладить все вопросы о переходе игрока в стан «Спартака». Как ожидается, «железнодорожники» снизят цену на футболиста до 4 млн. евро. При этом 1 млн евро из этой суммы выплатит лично Самедов, еще 3 млн евро оплатит «Спартак».

В нынешнем сезоне в 17 матчах Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи. Ранее футболист уже играл за «Спартак» в 2001 — 2005 годах.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Известия