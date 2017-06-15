Сделай фото пресс-мобиля еженедельника «Футбол» и получи — приз!

Пресс-мобиль еженедельника «Футбол» въехал в Ленинградскую область. До Санкт-Петербурга, где сборная России откроет Кубок конфедераций матчем против Новой Зеландии, осталось совсем немного.
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Самое время объявить, что призом в фотоконкурсе на лучший снимок нашего автомобиля, которые все желающие могут размещать в соцсетях Instagram, Facebook и Vk c #футбол #еженедельникФутбол #футболхоккей #ftbl будут часы! Ловите наш пресс-мобиль на Кубке конфедераций!
Еженедельник «Футбол» проводит свой тест-драйв Кубка конфедераций. Две недели наша команда на автомобиле Митсубиши Аутлендер будет путешествовать вслед за сборной России.