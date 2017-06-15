Сделай фото пресс-мобиля еженедельника «Футбол» и получи — приз!

Пресс-мобиль еженедельника «Футбол» въехал в Ленинградскую область. До Санкт-Петербурга, где сборная России откроет Кубок конфедераций матчем против Новой Зеландии, осталось совсем немного.

Дорожная карта. Как купить билеты, получить паспорт болельщика и сколько стоят отели

Самое время объявить, что призом в фотоконкурсе на лучший снимок нашего автомобиля, которые все желающие могут размещать в соцсетях Instagram, Facebook и Vk c #футбол #еженедельникФутбол #футболхоккей #ftbl будут часы! Ловите наш пресс-мобиль на Кубке конфедераций!

Еженедельник «Футбол» проводит свой тест-драйв Кубка конфедераций. Две недели наша команда на автомобиле Митсубиши Аутлендер будет путешествовать вслед за сборной России.

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.