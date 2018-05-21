Сборная Хорватии объявила свой состав на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной огласил список из 24-х футболистов для подготовки к чемпионату мира. Окончательная заявка сборных на ЧМ-2018 должна включать 23 игрока, соответственно, еще один футболист будет исключен из списка.

Список футболистов сборной Хорватии для подготовки к ЧМ-2018:

Вратари: Даниел Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент»), Доминик Ливакович («Динамо», Загреб);

Защитники: Ведран Чорлука («Локомотив»), Домагой Вида («Бешикташ»), Иван Стринич («Сампдория»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Атлетико»,), Йосип Пиварич («Динамо», Киев), Тин Едвай («Байер»), Матей Митрович («Брюгге»), Дуе Чалета-Цар («Ред Булл Зальцбург»);

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – «Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Марцело Брозович («Интер»), Филип Брадарич («Риека»);

Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Иван Перишич («Интер»), Никола Калинич («Милан»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Марко Пьяца («Шальке»), Анте Ребич («Айнтрахт»).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер Хорватского футбольного союза