Сборная России выиграла бронзу ЧМ в 3-й раз за последние четыре года

Автор: Евгений Морозов 0

Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею, обыграв в серии буллитов команду Чехии со счетом 3:2. Российская команда в третий раз за последние четыре года завоевала бронзу на чемпионате мира.

В 2016 году бронза была завоевана на домашнем чемпионате мира, а спустя год — на турнире в Кельне и Париже. На прошлом турнире российская сборная проиграла канадцам в 1/4 финала.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая.

В финале встретятся сборные Финляндии и Канады.

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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