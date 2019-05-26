Сборная России выиграла бронзу ЧМ в 3-й раз за последние четыре года

Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею, обыграв в серии буллитов команду Чехии со счетом 3:2. Российская команда в третий раз за последние четыре года завоевала бронзу на чемпионате мира.

В 2016 году бронза была завоевана на домашнем чемпионате мира, а спустя год — на турнире в Кельне и Париже. На прошлом турнире российская сборная проиграла канадцам в 1/4 финала.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая.

В финале встретятся сборные Финляндии и Канады.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»