Сборная России выиграла бронзу ЧМ в 3-й раз за последние четыре года

Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею, обыграв в серии буллитов команду Чехии со счетом 3:2. Российская команда в третий раз за последние четыре года завоевала бронзу на чемпионате мира.
В 2016 году бронза была завоевана на домашнем чемпионате мира, а спустя год — на турнире в Кельне и Париже. На прошлом турнире российская сборная проиграла канадцам в 1/4 финала.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая.
В финале встретятся сборные Финляндии и Канады.
Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»