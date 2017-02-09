Сборная России в седьмом десятке в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 61 строчку в рейтинге ФИФА. Никогда ранее сборная России не была настолько низко в приведенном рейтинге.

Сборная России опустилась на рекордно низкое 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола, который сегодня был обновлен на официальном сайте организации.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Аргентина — 1635 очков,

2 (2). Бразилия – 1529,

3 (3). Германия – 1433,

4 (4). Чили — 1386,

5 (5). Бельгия – 1371,

6 (7). Франция – 1313,

7 (6). Колумбия – 1304,

8 (8). Португалия – 1240,

9 (9). Уругвай – 1195,

10 (10). Испания – 1168

…

61 (56). Россия — 592.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт FIFA