Сборная России в седьмом десятке в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 61 строчку в рейтинге ФИФА. Никогда ранее сборная России не была настолько низко в приведенном рейтинге.
Сборная России опустилась на рекордно низкое 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола, который сегодня был обновлен на официальном сайте организации.
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Аргентина — 1635 очков,
2 (2). Бразилия – 1529,
3 (3). Германия – 1433,
4 (4). Чили — 1386,
5 (5). Бельгия – 1371,
6 (7). Франция – 1313,
7 (6). Колумбия – 1304,
8 (8). Португалия – 1240,
9 (9). Уругвай – 1195,
10 (10). Испания – 1168
…
61 (56). Россия — 592.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт FIFA