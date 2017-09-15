Сборная России в рейтинге ФИФА, старт продаж билетов на матчи ЧМ-2018. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 сентября.

1. Лига Европы. 1-й тур. «Зенит» уничтожил «Вардар», «Локомотив» и «Копенгаген» не выявили победителя.

2. Сборная России опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА.

Наша национальная команда расположилась на 64-й строчке.

3. УЕФА не накажет Гонсало Игуаина, показавшего средний палец болельщикам «Барселоны».

Ситуация может измениться лишь в том случае, если «Барселона» сама направит жалобу в контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА.

4. За новый стадион «Атлетико» заплатит 170 миллионов евро.

Еще 140 миллионов составит компенсация за землю, на которой стоял бывший стадион мадридцев «Висенте Кальдерон».

5. ФИФА объявила о старте продаж билетов на матчи ЧМ-2018.

Сообщается, что продажи билетов пройдут в несколько этапов.

6. Константин Рауш: «Я очень ждал звонка из сборной»

В интервью еженедельнику «Футбол» защитник рассказал, почему он так долго добирался до сборной России, о талисмане «Кельна» и о звездных знакомых из сборной Германии.

Фото: Global Look Press

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