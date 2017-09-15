Сборная России в рейтинге ФИФА, старт продаж билетов на матчи ЧМ-2018. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 14 сентября.
1. Лига Европы. 1-й тур. «Зенит» уничтожил «Вардар», «Локомотив» и «Копенгаген» не выявили победителя.
2. Сборная России опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА.
Наша национальная команда расположилась на 64-й строчке.
3. УЕФА не накажет Гонсало Игуаина, показавшего средний палец болельщикам «Барселоны».
Ситуация может измениться лишь в том случае, если «Барселона» сама направит жалобу в контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА.
4. За новый стадион «Атлетико» заплатит 170 миллионов евро.
Еще 140 миллионов составит компенсация за землю, на которой стоял бывший стадион мадридцев «Висенте Кальдерон».
5. ФИФА объявила о старте продаж билетов на матчи ЧМ-2018.
Сообщается, что продажи билетов пройдут в несколько этапов.
6. Константин Рауш: «Я очень ждал звонка из сборной»
В интервью еженедельнику «Футбол» защитник рассказал, почему он так долго добирался до сборной России, о талисмане «Кельна» и о звездных знакомых из сборной Германии.
Фото: Global Look Press