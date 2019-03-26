Сборная России U17 вышла на чемпионат Европы, Украине могут засчитать два технических поражения, Квинси Промес заинтересовал «Барселону». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 марта.
1. Сборная России U17 квалифицировалась на Евро-2019
Турнир пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.
2. РФС оштрафовал Павла Погребняка на 250 тысяч рублей за негативные высказывания о натурализации
Также нападающего «Урала» условно дисквалифицировали до конца сезона.
3. Сборной Украины грозят два технических поражения
Все дело в нарушении правил натурализации бразильского форварда «Шахтера» Жуниора Мораеса.
4. У «Спартака» появился собственный мобильный оператор
Московский клуб сможет бесплатно доставить сим-карту в любую точку России.
5. Квинси Промес заинтересовал «Барселону»
В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник «Севильи» забил один гол.
Фото: Global Look Press