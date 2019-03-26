Сборная России U17 вышла на чемпионат Европы, Украине могут засчитать два технических поражения, Квинси Промес заинтересовал «Барселону». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 марта.

1. Сборная России U17 квалифицировалась на Евро-2019

Турнир пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.

2. РФС оштрафовал Павла Погребняка на 250 тысяч рублей за негативные высказывания о натурализации 

Также нападающего «Урала» условно дисквалифицировали до конца сезона. 

3. Сборной Украины грозят два технических поражения 

Все дело в нарушении правил натурализации бразильского форварда «Шахтера» Жуниора Мораеса.

4. У «Спартака» появился собственный мобильный оператор

Московский клуб сможет бесплатно доставить сим-карту в любую точку России.

5. Квинси Промес заинтересовал «Барселону»

В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник «Севильи» забил один гол.

Фото: Global Look Press

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