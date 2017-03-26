Сборная России U-17 заняла последнее место в группе и не поедет на ЕВРО-2017

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Сборная России U-17

Юношеская сборная России не смогла выйти в финальный раунд чемпионата Европы 2017 года. В последнем матче нашей сборной противостоял Израиль.

Команда Дмитрия Ульянова не смогла победить сверстников их Израиля сыграв вничью 0:0. Тем самым наша сборная не смогла пробиться в финальную часть турнира, заняв последнее место в группе с двумя очками.

До этого наша сборная сыграла вничью с Норвегией и уступила Венгрии. Обе эти сборные прошли в финальную часть чемпионата Европы.

Фото: официальный сайт РФС
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Никита Пронин

Читайте по теме

Стали известны соперники сборной России U-17 на Евро-2017

Что у Чили? Сборная России сыграет на чемпионате мира

Добавить комментарий

Войти с помощью: 