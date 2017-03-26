Сборная России U-17 заняла последнее место в группе и не поедет на ЕВРО-2017

Юношеская сборная России не смогла выйти в финальный раунд чемпионата Европы 2017 года. В последнем матче нашей сборной противостоял Израиль.
Команда Дмитрия Ульянова не смогла победить сверстников их Израиля сыграв вничью 0:0. Тем самым наша сборная не смогла пробиться в финальную часть турнира, заняв последнее место в группе с двумя очками.
До этого наша сборная сыграла вничью с Норвегией и уступила Венгрии. Обе эти сборные прошли в финальную часть чемпионата Европы.
Фото: официальный сайт РФС
Источник: Еженедельник «Футбол»