Сборная России проведет сборы перед Кубком конфедераций в одной из европейских стран

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

сборная России

Сборная России будет проводить заключительную стадию подготовки к Кубку конфедераций за пределами нашей страны. Эту информацию сообщил пресс-атташе Игорь Владимиров.

«Станислав Черчесов предоставил РФС программу подготовки по Кубку Конфедераций В декабре главный тренер сборной рассматривал места для сборов. Ключевые тренирови к кубку пройдут в мае-июне. Мы собираемся провести эти сборы в одной из европейских стран. В скором времени окончательно определимся, где именно. Также за несколько дней до старта Кубка конфедераций сборная России собирается провести две контрольные встречи», — заявил Владимиров.

Данный турнир пройдет в период с 17 июня по 2 июля. На групповом этапе российская национальная сборная проведет три игры: с Новой Зеландией в Санкт-Петербурге, с Португалией в Москве и Мексикой в Казани.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС

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