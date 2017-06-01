Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных. Сборная России опустилась на 63-е место.
Сборная России опустилась с 61-го на 63-е место в рейтинге ФИФА. Это самое низкое место в истории национальной команды.
Первые десять мест остаются без изменений. Первое место занимает сборная Бразилии, второе — сборная Аргентины. Тройку лидеров заключает сборная Германии.
Топ-10 сборных:
1. Бразилия
2. Аргентина
3. Германия
4. Чили
5. Колумбия
6. Франция
7. Бельгия
8. Португалия
9. Швейцария
10. Испания
10. Польша
Фото: Global Look Press
Источник: www.fifa.com