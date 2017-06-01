Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА

Автор: Лидия Дидык 0

ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных. Сборная России опустилась на 63-е место.

Сборная России опустилась с 61-го на 63-е место в рейтинге ФИФА. Это самое низкое место в истории национальной команды.

Первые десять мест остаются без изменений. Первое место занимает сборная Бразилии, второе — сборная Аргентины. Тройку лидеров заключает сборная Германии.

Топ-10 сборных:

1. Бразилия

2. Аргентина

3. Германия

4. Чили

5. Колумбия

6. Франция

7. Бельгия

8. Португалия

9. Швейцария

10. Испания

10. Польша

Фото: Global Look Press
Источник: www.fifa.com

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