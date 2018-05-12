Сборная России огласила состав на ЧМ-2018, Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 11 мая.
1. Сборная России огласила расширенный состав для подготовки к ЧМ-2018
35 игроков для расширенной заявки по Регламенту ФИФА, 28 игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор в Новогорск.
2. Александр Селихов пропустит ЧМ-2018
Вратарь красно-белых точно не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира—2018 в России.
3. Суперкубок России-2018 пройдет в Нижнем Новгороде
Матч пройдет 27 июля.
4. Дани Алвес пропустит чемпионат мира в России из-за травмы
У бразильца диагностировали повреждение крестообразной связки колена.
5. Роберто Манчини расторгнет контракт с «Зенитом» в понедельник
Специалист может уже на следующей неделе официально возглавить сборную Италии.
Фото: Сергей Дроняев