Сборная России — лидер Кубка конфедераций по нарушениям правил и попаданиям в офсайд

Автор: Дмитрий Темников 0

Мексика - Россия

Футбольные статистики подводят итоги завершившегося Кубка конфедераций-2017. Игроки сборной России заняли первое место по двум позициям.

Команда Станислава Черчесова чаще всех нарушала правила — 15,3 фола за игру (в среднем). Помимо этого, футболисты сборной России больше других попадали в положение «вне игры» — в среднем 4 раза за матч.

Напомним, россияне не смогли выйти в плей-офф Кубка конфедераций. Команда-хозяйка первенства заняла третье место в группе, набрав три очка.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: InStat

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