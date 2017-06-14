Сборная Камеруна в преддверии Кубка конфедераций лишилась основного защитника

Защитник сборной Камеруна по футболу Амбруаз Ойонго не сможет принять участие в Кубке конфедераций. Футболист получил тяжелую травму колена.

Защитник «Монреаль Импэкт» и сборной Камеруна Амбуруаз Ойонго повредил крестообразные связки в матче квалификационного турнира Кубка африканских наций (КАН) 2019 года против сборной команды Марокко. Футболист не смог покинуть поле без посторонней помощи и был госпитализирован.

25-летний защитник был одним из ключевых игроков команды Уго Брооса на победном для нее Кубке африканских наций в 2017 году, отыграв все шесть матчей турнира без замен.

Ранее тренерский штаб сборной Камеруна огласил окончательную заявку команды на Кубок конфедераций.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Bled Parle