Сборная Камеруна крупно уступила Колумбии в товарищеском матче

Автор: Неукротимые Львы 0

Камерун - Колумбия

Сборная Колумбии разгромила сборную Камеруна в товарищеском матче в преддверии Кубка конфедераций. Дублем отметился защитник Йерри Мина.

Сборная Колумбии добилась крупной победы над Камеруном в товарищеском матче. Дублем отметился защитник Йерри Мина. По голу на свой счет записали Хамес Родригес и Хосе Искьердо.

Отметим, что в начале второй половины игры номинальные хозяева поля в Хетафе остались в меньшинстве: удаление схлопотал нападающий Роберт Ндип-Тамбе.

Составы команд

Камерун - Колумбия

Камерун – Колумбия – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 — Родригес (16), 0:2 — Мина (31), 0:3 — Мина (52), 0:4 — Искьердо (85).

Фото: пресс-служба сборной Колумбии
Источник: Еженедельник «Футбол»

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