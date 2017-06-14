Сборная Камеруна крупно уступила Колумбии в товарищеском матче

Сборная Колумбии разгромила сборную Камеруна в товарищеском матче в преддверии Кубка конфедераций. Дублем отметился защитник Йерри Мина.
Сборная Колумбии добилась крупной победы над Камеруном в товарищеском матче. Дублем отметился защитник Йерри Мина. По голу на свой счет записали Хамес Родригес и Хосе Искьердо.
Отметим, что в начале второй половины игры номинальные хозяева поля в Хетафе остались в меньшинстве: удаление схлопотал нападающий Роберт Ндип-Тамбе.
Составы команд
Камерун – Колумбия – 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 — Родригес (16), 0:2 — Мина (31), 0:3 — Мина (52), 0:4 — Искьердо (85).
Фото: пресс-служба сборной Колумбии
Источник: Еженедельник «Футбол»