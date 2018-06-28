Сборная Германии вылетела с ЧМ-2018, «Милан» получит дисквалификацию в еврокубках. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 27 июня.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 28 июня.

Где смотреть футбол?

2. Сборная Германии проиграла Южной Корее, Швеция разгромила Мексику и вышла в плей-офф.

Итоги группы F ЧМ-2018.

3. Бразилия выбивает сербов, Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой и вышла в 1/8 финала.

Итоги группы E ЧМ-2018.

4. Состав сборной Испании оценивается в 1 млрд евро, а России — в 153 млн.

Встреча Россия — Испания состоится в воскресенье 1 июля в московских «Лужниках».

5. «Ювентус» объявил о покупке защитника «Валенсии» Жоау Канселу.

4-летний португальский футболист подписал соглашение с туринцами, рассчитанное до 30 июня 2023 года.

Фото: Сергей Дроняев

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